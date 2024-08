Sem citar Musk, Lula volta a provocá-lo: Em vez de ajudar, está fazendo foguete. Babaca

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou uma nova indireta para o bilionário sul-africano Elon Musk nesta sexta-feira, 02, ao dizer que tem "babaca" buscando outros planetas habitáveis quando poderia estar contribuindo para o desenvolvimento deste mundo.

"Tem gente que em vez de ajudar está fazendo foguete tentando procurar lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui, na Terra. E por isso todos estão convidados a cuidar deste planeta. É a única Arca de Noé que nós temos" disse o petista complementando que deseja viver 120 anos, por isso vai cuidar da Terra "como cuidaria de um filho com um mês de nascimento".

As declarações foram dadas durante um evento em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Na ocasião, o presidente também sancionou um projeto de lei que regulamenta produção de hidrogênio verde e assinou um contrato para conclusão da Ferrovia Transnordestina no Estado.

Musk é dono da desenvolvedora de foguetes, Space X, além da fabricante de carros elétricos, Tesla, e da rede social X (antigo Twitter). Essa não é primeira vez que Lula o alfineta. Em um discurso similia ao de hoje, no último mês de abril o chefe do Executivo afirmou que o bilionário teria que usar o dinheiro para "ajudar a preservar" o meio ambiente.

"Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra espaço lá fora, não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui, ele vai ter que usar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui", disse Lula na época em evento de lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. A fala também foi compartilhada no X.

O primeiro recado a Musk ocorreu em meio a embates do bilionário com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o qual foi acusado pelo bilionário de promover uma censura no Brasil.