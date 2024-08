Camilo Santana: Lula está anunciando 1,2 milhão de novas vagas para o Pé-de-Meia

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta sexta-feira, 22, que serão 1,2 milhão de novas vagas no programa Pé-de-Meia, em uma expansão que está sendo anunciada neste momento. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto havia divulgado um comunicado dizendo apenas que seriam mais de 1 milhão de novos beneficiados.

Não foi divulgado o custo total da expansão. O programa paga por ano 10 parcelas de R$ 200 para estudantes de baixa renda que não deixarem o ensino médio, que podem ser sacados a qualquer momento. Além disso, há um depósito de R$ 1 mil por ano que só podem ser retirados depois da formatura. Ou seja, seriam R$ 3 mil por ano por estudante.

Considerando o custo por beneficiário e o número de novas vagas anunciadas, 1,2 milhão, essa expansão custaria mais R$ 3,6 bilhões anuais. Mas o valor deve ser maior porque também há um adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).