ANP: Produção de petróleo e gás em junho sobe 2,8% ante maio, para 4,353 mi boed

A produção de petróleo e gás natural no Brasil subiu 2,8% em junho, para 4,353 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), com 78,7% de participação da produção na região do pré-sal, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo em junho atingiu 3,409 milhões de barris por dia (bpd), alta de 2,7% contra maio, enquanto a produção de gás natural chegou a 150 milhões de metros cúbicos diários (m?), 3,1% a mais do que no mês anterior.

O pré-sal apresentou produção de 3,424 milhões de boed no mês passado, alta de 3,3% ante maio.

A Petrobras, maior produtora nacional, registrou produção de 2,784 milhões de boed, sendo 2,152 milhões de bpd de petróleo e 100,5 milhões de m? de gás natural. A segunda maior produtora, Shell Brasil, produziu 472 mil boed, contra 465 mil bpd em maio, alta de 1,5%, informou a ANP.