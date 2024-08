Bolsas da Europa fecham em queda com apreensão sobre economia dos EUA após payroll

As bolsas europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, 2, após dados piores do que o esperado do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O relatório de emprego, chamado payroll, reforçou as preocupações com a economia norte-americana, um quadro que pode afetar também as empresas da Europa. Os ativos de tecnologia na região reagiam ainda ao prejuízo anunciado na quinta-feira pela companhia norte-americana Intel e às tensões no Oriente Médio.

Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 1,31%, aos 8.174,71 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em baixa de 2,44%, a 17.642,14 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 1,61%, a 7.251,80 pontos.

Os mercados europeus abriram pressionados e aceleraram a baixa após o payroll apontar criação de empregos abaixo do piso das expectativas. Ações do setor bancário apareciam com as maiores quedas porcentuais nas principais bolsas da Europa.

Em Paris, o Société Générale perdeu 5,63% após resultados não animarem os analistas. Analistas do Citi reduziram a recomendação para a ação do banco de compra para neutra, enquanto cortaram o preço alvo das ações de 33 euros para 26 euros, citando que o SocGen registrou uma fraqueza contínua no varejo francês e não traz visibilidade sobre a sua recuperação.

Em Londres, a empresa de gestão de ativos Intermediate Capital cedeu 7,88% e o banco Barclays, 6,55%.

Em Frankfurt, os papéis da empresa de energia RWE recuaram 7,85% e as da Siemens Energy caíram 7,46%.

As ações de tecnologia também apareciam entre os destaques de queda na Europa, contaminadas pelo tombo da Intel após a companhia norte-americana de chips ter anunciado na quinta prejuízo líquido. As ações da STMicroelectronics cederam 5,63% em Paris.

Em Milão, o FTSE MIB caiu 2,55%, aos 32.018,82 pontos. O PSI 20, de Lisboa, recuou 1,06%, aos 6.591,00 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, declinou 1,67%, aos 10.672,90 pontos.