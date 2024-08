SBT lança +SBT, nova plataforma de streaming do grupo Silvio Santos

Foi apresentada para a imprensa, na última quinta-feira, 1º, a nova plataforma de streaming do SBT, o +SBT, que será lançada oficialmente em 18 de agosto. Os usuários poderão assistir aos sucessos e conteúdos inéditos produzidos pela emissora, além de conteúdos licenciados, de forma totalmente gratuita, com o objetivo de democratizar o entretenimento audiovisual às famílias brasileiras.

"A plataforma foi feita exclusivamente para o público brasileiro. Quem gosta do SBT vai gostar do +SBT," afirma a CEO do SBT, Daniela Beyruti, em nota.

O +SBT permite acesso em dispositivos móveis, tablets, computadores e Smart TVs. O diretor de transformação digital, Roberto Grosman destacou a diversidade do conteúdo, que inclui programas antigos e atuais, destinados a um público variado. "Tem conteúdo pra todo mundo que gosta do SBT, que consumiu muito o SBT no passado que tem saudades do domingo, que tem saudades de muitos programas e também a geração nova, as novelas, os programas que estão no ar hoje".

Entre os destaques da plataforma está a Coleção SBT, com séries documentais que contam a história dos principais artistas da emissora, como o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. "Eu vivi a história da televisão, então me sinto muito orgulhoso em saber que faço parte dessa história," disse o apresentador.

Para acessar a plataforma, basta baixar o aplicativo +SBT nas lojas dos sistemas Android ou iOS. O aplicativo traz uma referência à música clássica do SBT Silvio Santos Vem Aí ao ser aberto, reforçando a identidade da emissora.