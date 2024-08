Yuri Alberto fica um mês afastado após cirurgia e Corinthians deve ter jovem ataque no domingo

O atacante Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians nas próximas quatro semanas após passar mal e ter de ser submetido às pressas a cirurgia para a retirada da vesícula, nesta quinta-feira. Sem seu centroavante titular, Pedro Raul poderia ganhar a tão sonhada sequência de jogos que jamais teve desde a sua contratação, mas também está lesionado, abrindo espaço para a molecada diante do Juventude.

Yuri Alberto passou mal antes do jogo com o Grêmio, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Vomitou três vezes seguidas no vestiário antes da partida de quarta, mas pediu para jogar. Foi atendido pela comissão técnica, mas acabou substituído no intervalo e logo depois do empate por 0 a 0, acabou encaminhado ao Hospital Vilas Nova Star.

Exames de imagem confirmaram a presença de pedras na vesícula biliar e a necessidade de processo cirúrgico para a retirada do órgão. Nesta sexta-feira, o Corinthians atualizou o quadro clínico do jogador, que vai ter alta no fim de semana. Mas revelou o longo tempo de recuperação.

"Na noite desta quinta-feira (1º/08), o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. O procedimento foi conduzido pelo Dr. Walter Ayres, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e ocorreu sem nenhuma intercorrência. A recuperação total é de, em média, quatro semanas. A partir de segunda-feira, Yuri Alberto já iniciará a reabilitação com a equipe de fisioterapia do clube", anunciou.

Substituto imediato de Yuri Alberto, Pedro Raul está com dores no tendão do joelho direito, nem foi relacionado contra o Grêmio e também pode parar por um tempo. Como Romero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, os jovens Wesley e Giovane devem ser utilizados contra o Juventude, em jogo que vale posição na tabela do Brasileirão, domingo, na Neo Química Arena. Pedro Henrique corre por fora por uma das vagas.

Depois de somar somente um ponto nos últimos dois jogos do Brasileirão - empate com o Grêmio (2 a 2) e derrota para o Atlético-MG (2 a 0) - o Corinthians voltou a se aproximar dos piores, ficando em 15º apenas um ponto do Vitória (19 a 18), que abre a zona de rebaixamento. Ganhar do Juventude se faz necessário para tentar se afastar do perigo e superar, ao menos, os gaúchos, com dois pontos a mais.