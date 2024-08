Diretores do BC deverão aguardar no mínimo 60 dias para se reunir novamente com uma instituição

A diretoria colegiada do Banco Central (BC) atualizou as regras para reuniões entre o presidente ou diretores e instituições. Se algum representante do BC já tiver se reunido com uma instituição, deve-se aguardar 60 dias, ou dois ciclos do Comitê de Política Monetária (Copom), para que uma nova audiência seja concedida.

Antes, o prazo entre audiências entre o BC e instituições era de 30 dias, ou de um ciclo do Copom.

O BC instruiu ainda que reuniões fechadas terão um máximo de 15 participantes externos. Quando o número superar esse limite, a audiência será obrigatoriamente realizada no formato aberto à imprensa, via transmissão.

Audiências fechadas à imprensa serão preferencialmente presenciais e não poderão ser gravadas. Se forem feitas em formato remoto, não será permitida a transcrição automática.

Todas as audiências em que se discutam assuntos do Copom serão marcadas como tratando de "conjuntura econômica", um marcador comumente usado pelo BC na agenda dos diretores.

A autoridade monetária também formalizou que palestras de membros da diretoria colegiada para tratar de conjuntura econômica - ou seja, de política monetária - serão realizadas preferencialmente no formato aberto, seja no Brasil ou no exterior. Isso não se aplica a eventos organizados por organismos internacionais, outros bancos centrais ou grupos formados por ministros de finanças e presidentes de bancos centrais.

"Será permitida gravação desses eventos externos, mencionados no item anterior, desde que disponibilizada para acesso livre do público na internet", informou o BC.