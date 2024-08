Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, após queda em NY e com ações de chips derrubadas por Intel

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico sofreram perdas acentuadas nesta sexta-feira, acompanhando o mau humor de ontem em Wall Street e também reagindo a balanços decepcionantes de big techs americanas, principalmente da Intel, que pesou em ações de chips asiáticas.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 5,81% em Tóquio, fechando a 35.909,070 pontos, no maior tombo diário desde março de 2020, quando eclodiu a pandemia de covid-19. Em outras partes da região, o Taiex recuou 4,43% em Taiwan, a 21.638,09 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 3,65% em Seul, a 2.676,19 pontos, e o Hang Seng registrou baixa de 2,08% em Hong Kong, a 16.945,51 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York terminaram os pregões com quedas de 1,2% a 2,3%, após uma sequência de dados fracos dos EUA gerar temores sobre um possível "hard landing" (pouso forçado) da maior economia do mundo. Além disso, após o encerramento dos negócios em Wall Street, as gigantes de tecnologia americanas Intel e Amazon decepcionaram com seus últimos resultados trimestrais.

O balanço da Intel, particularmente, derrubou ações de semicondutores asiáticas. No mercado taiwanês, a TSMC - maior fabricante de chips do mundo - tombou 5,94% hoje. Na Coreia do Sul, a Samsung Electronics amargou perda de 4,21%. No Japão, a Tokyo Electron desabou 12,09%.

Os mercados da China continental, por sua vez, tiveram perdas relativamente mais contidas. O Xangai Composto recuou 0,92%, a 2.905,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,27%, a 1.581,80 pontos.

Na bolsa australiana, a maior da Oceania, o impacto da liquidação global foi maior. O S&P/ASX 200 caiu 2,11% em Sydney, a 7.943,20, em seu pior desempenho diário desde março de 2023.

*Com informações da Dow Jones Newswires