José Dirceu passa por cateterismo e deve ter alta em breve, diz boletim médico

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) foi submetido a um procedimento de cateterismo cardíaco nesta quinta-feira, 1. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), o petista tem quadro estável e previsão para receber alta nesta sexta-feira, 2.

Dirceu foi internado na quarta-feira, 31, por insuficiência coronária. O objetivo do exame era determinar se o caso era cirúrgico. De acordo com as informações divulgada nesta quinta, o cateterismo "não mostrou obstruções importantes nas artérias coronárias".

Essa não é a primeira vez no ano em que o político, que tem 78 anos de idade, enfrenta problemas de saúde. Em fevereiro, o ex-ministro foi internado para tratar uma pneumonia.

Em ambas as ocasiões Dirceu recebeu os cuidados do médico Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, o mesmo profissional que atende o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2023, também em fevereiro, Dirceu passou por uma cirurgia na cabeça após ser diagnosticado com um quadro de hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue na cabeça que pode alterar a pressão do cérebro e causar danos. O objetivo do procedimento era drenar líquido e desfazer o coágulo. Depois de 4 dias, ele recebeu alta e foi para casa.