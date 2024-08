Lucro da Apple cresce 8% e atinge US$ 21,45 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Apple teve lucro líquido de US$ 21,45 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, uma alta de 8% em comparação ao registrado no mesmo período do ano passado, e acima da projeção de US$ 20,65 bilhões esperados por analistas consultados pela FactSet. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 1,40, acima dos US$ 1,27 do mesmo período de 2023, e maior do que os US$ 1,34 previstos pelos analistas.

A receita da companhia no trimestre encerrado em junho foi de US$ 85,78 bilhões, alta de quase 5% em comparação ao ano anterior. O número também superou as projeções, que eram de US$ 84,44 bilhões.

Porém, as vendas de Iphones desaceleraram no período, embora ainda tenham ficado acima das expectativas de analistas, que esperavam redução mais robusta.

Outro fator monitorado por investidores, a receita da vendedora de Iphones na região da China caiu mais de 6% em relação ao ano anterior, para US$ 14,7 bilhões.

Analistas esperavam vendas de US$ 15,66 bilhões no período. A China, o terceiro maior mercado regional da Apple, tem sido uma área de preocupação nos últimos trimestres, conforme rivais chinesas tomam a parcela de mercado da Apple.

Além disso, o conselho de diretores da Apple declarou um dividendo em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária. O dividendo será pago em 15 de agosto de 2024 aos acionistas registrados até o fechamento do expediente em 12 de agosto de 2024.

Às 17h50 (de Brasília), o papel da Apple subia 0,29% no after hours de Nova York, depois de oscilar entre ganhos e perdas.