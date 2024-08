Lando Norris reprova acerto de Carlos Sainz com a Williams na F-1: 'Deveria ter ido à Red Bull'

Ex-companheiro de Carlos Sainz na Fórmula 1 (correram pela McLaren entre 2019 e 2020), o inglês Lando Norris, da Mercedes, não curtiu muito a assinatura do amigo com a equipe Williams a partir de 2025 após abrir lugar para Lewis Hamilton na Ferrari. Em sua opinião, o espanhol "é muito bom" e devia assinar contrato com a Red Bull, atual tricampeã com Max Verstappen e também dominante no Mundial de Construtores.

Depois de muito mistério e especulação sobre seu destino, Carlos Sainz foi anunciado oficialmente na Williams na segunda-feira, com contrato longo. Muitas escuderias estavam de olho no piloto ferrarista, que optou pela segurança na categoria e aceitou ser o parceiro de Alex Albon.

Mesmo com os longos acordos de Verstappen e Sergio Perez na Red Bull, a presença do mexicano voltou a ser questionada pelo rendimento ruim e Norris gostaria de ver Sainz como companheiro de cockpit do holandês.

Em entrevista à Fox Sports, Norris foi questionado sobre qual seria o melhor destino para Sainz e não teve dúvidas. "Não sei qual os planos deles. Mas, honestamente, o mais fácil é simplesmente dizer Red Bull. Ele deveria ter ido para lá a meu ver. Obviamente, sou tendencioso, pois conheço Carlos mais do que Checo (Perez), mas Carlos merecia muito", afirmou o inglês.

Os elogios foram grandes para o espanhol. "Ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, provou isso inúmeras vezes. Sou um grande amigo dele e estou feliz por ele ainda estar na categorias", disse Norris. "Ainda estou feliz que ele conseguiu uma vaga e que pode trazer a Williams de volta. Formará parceria com Alex (Albon) que será boa para a Fórmula 1 ao mesmo tempo, então isso é uma coisa boa", avaliou.

Voltou a frisar, contudo, que queria ver Sainz disputado o título. "Tenho certeza que muitas outras pessoas adorariam dizer que ele deveria ter ido para a Red Bull, mas essa não é uma decisão minha", lamentou Norris. Alpine, Kick Sauber e RB são as equipes que ainda não fecharam o grid para 2025.