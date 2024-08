AB InBev amplia lucro e receita no 2º trimestre

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira, 1, que obteve lucro líquido ajustado de US$ 1,81 bilhão no segundo trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 1,45 bilhão apurado em igual período do ano passado.

A receita da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, subiu para US$ 15,33 bilhões no trimestre encerrado em junho, de US$ 15,12 bilhões um ano antes, mas ficou abaixo da projeção de analistas, de US$ 15,47 bilhões, segundo consenso da Visible Alpha.

Já os volumes gerais de vendas caíram 0,8% em termos orgânicos na mesma comparação, em ritmo mais forte do que o declínio de 0,6% esperado por analistas. Apenas na China, o volume de vendas teve queda de 10% em meio à demanda fraca e condições climáticas adversas, detalhou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.