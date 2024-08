Volkswagen tem leve queda no lucro após impostos no segundo trimestre

A Volkswagen teve lucro após impostos de 3,63 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de 3,79 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 1. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSect, que projetavam lucro após impostos de 3,37 bilhões de euros.

Já o lucro antes de impostos recuou de R$ 5,45 bilhões de euros para 4,99 bilhões de euros, na mesma base de comparação. A expectativa dos analistas era de lucro antes de impostos de 5,26 bilhões de euros.

O lucro operacional caiu para 5,46 bilhões de euros no segundo trimestre deste ano, de 5,6 bilhões de euros apurados em igual período do ano passado.

A receita da companhia foi de 83,4 bilhões de euros no segundo trimestre, o que representa um crescimento de 4,1% na comparação anual. Em igual período de 2023, a receita foi de 80,06 bilhões de euros. O valor superou o projetado pelos analistas consultados pela Visible Alpha, de 82,19 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.