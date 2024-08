Endrick tem estreia tímida na derrota do Real Madrid em amistoso diante do Milan em Chicago

Como prometido pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Endrick atuou, nesta quarta-feira, pela primeira vez com a camisa do Real Madrid nos primeiros 45 minutos do amistoso contra o Milan, em Chicago, nos Estados Unidos. O jovem teve atuação tímida, mas demonstrou entrosamento com os novos companheiros. O time italiano venceu por 1 a 0.

Logo aos 11 minutos, Endrick recebeu belo passe de Brahim Díaz, mas o lance foi impugnado por causa de impedimento. Aos 35 minutos, foi o palmeirense quem serviu o marroquino, que errou por pouco a finalização.

Durante a parada para hidratação, Endrick conversou com Ancelotti, que ajustou o posicionamento do ex-palmeirense em campo.

Endrick ainda recebeu uma falta violenta e tentou cavar, sem sucesso, um pênalti. O jogador da seleção brasileira foi substituído no intervalo.

Na partida, o Milan foi melhor. O time italiano deixou a bola com o Real e apostou nos contra-ataques. Em seis minutos, Chukwueze e Nasti obrigaram o goleiro Courtois a fazer boas defesas.

No segundo tempo, já sem Endrick, o Real errou em uma saída de bola, aos nove minutos, e Chukwueze não perdeu a oportunidade para abrir o placar.

Com os dois times sem grandes preocupações com a defesa, várias chances foram criadas por ambos os lados, mas o placar ficou mesmo 1 a 0 para o Milan.