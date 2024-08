Lula diz que trata empresários com respeito e que é só 'síndico' do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 31, que trata os empresários com respeito, e classificou a si mesmo como síndico do País. Ele deu as declarações em Várzea Grande (MT), em solenidade sobre obras em aeroportos.

"Eu duvido que tenha algum País em que os empresários sejam tratados com o respeito que nós tratamos. Duvido. E por que fazemos isso? Porque o Brasil não é meu. Eu estou apenas sendo síndico desse país. E o cara que é síndico sabe que ele tem que tratar todos os moradores com respeito e igualdade de condições. Se não é até perigoso ele descer o elevador sozinho", disse o presidente da República.

Lula voltou a defender sua política de valorização do salário mínimo. O presidente disse que é necessário colocar o dinheiro para circular em vez de ficar em contas onde servirá para comprar dólar. Segundo o presidente, quando há distribuição de recursos, a economia consegue girar.

Reforma tributária

O presidente disse que a regulamentação da reforma tributária deve andar no Senado como andou na Câmara.

"Ainda falta um pouquinho da reforma tributária no Senado, eu tenho certeza que lá no Senado a coisa vai fluir com a mesma rapidez que fluiu na Câmara", disse o presidente da República.

A parte constitucional da tributária foi aprovada em 2023. Neste ano, estão sendo discutidos dos projetos que regulamentam a reforma. Lula disse que o governo às vezes pensa que o Congresso precisa aceitar seus projetos, mas que é necessário negociar.