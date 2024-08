CNI vê com preocupação decisão do Copom de manter taxa Selic em 10,50% ao ano

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) "vê com preocupação" a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter inalterada a taxa de juros Selic em 10,50% ao ano. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 31, a entidade destaca que "o elevado nível em que a Selic se encontra faz o Brasil ter uma das maiores taxas de juros real do mundo e explica parte significativa do alto custo do crédito, situação que implica severas restrições à atividade econômica brasileira".

"Esperamos que a Selic volte a ser reduzida o quanto antes. A retomada de cortes é fundamental para a redução do custo financeiro suportado pelas empresas, que se acumula ao longo das cadeias produtivas, e pelos consumidores. Caso contrário, seguiremos penalizando não só a economia brasileira, mas, principalmente os brasileiros, com menos empregos e renda", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

A entidade destaca ainda que os reflexos da política monetária restritiva são claros ao se observar o comportamento do mercado de crédito e da atividade econômica. "A Selic alta eleva o custo de captação dos recursos para as instituições financeiras. Para piorar, essas instituições ofertam crédito com spread bastante elevado. O Brasil tem o terceiro maior spread bancário do mundo, sendo mais um fator que encarece empréstimos e financiamentos."