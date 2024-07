Gerdau registra lucro líquido de R$ 945 milhões no 2º trimestre, queda de 55,9%

A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 945 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 55,9% em relação ao mesmo período de 2023, decorrente, segundo a companhia, do arrefecimento dos resultados operacionais.

Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, também houve recuo no lucro de 24,1%, informou a empresa em seu balanço divulgado nesta quarta-feira, 31. "O segundo trimestre de 2024 foi marcado por uma dinâmica ainda desafiadora nas regiões em que atuamos", diz a Gerdau no documento.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gerdau atingiu R$ 2,624 bilhões e caiu 30,8% na comparação anual, sendo 6,7% menor no intervalo trimestral. A margem Ebitda ajustada, por sua vez, foi de 15,8% para o consolidado das operações, 5 pontos porcentuais inferior ante um ano.

Segundo relatório de resultados, a perda de desempenho ocorre por conta dos menores volumes de vendas de aço, somado ao aumento nos custos de matéria-prima (como sucata e carvão), além do impacto de R$ 131 milhões advindo dos custos associados à hibernação das plantas para readequação da capacidade produtiva das operações no Brasil.

Já a receita líquida da Gerdau no período totalizou R$ 16,616 bilhões, queda de 9% em relação ao mesmo período de 2023, mas 2,5% superior quando comparado ao primeiro trimestre de 2024. O aumento trimestral, segundo a siderúrgica, foi influenciado pelo efeito da desvalorização de 5,3% do real frente ao dólar e pelo crescimento da receita líquida por tonelada na Operação de Negócios Brasil, em função do melhor mix de produtos.