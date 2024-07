Chinês bate recorde mundial e conquista o ouro nos 100m livre da natação olímpica

O chinês Zhanle Pan pulverizou o recorde mundial na decisão dos 100m livre da natação nos jogos Olímpicos de Paris-2024, garantindo a medalha de ouro em uma das provas mais ilustres da modalidade. Favorito após cravar o recorde olímpico no revezamento 4x100m livre e fazer a melhor marca das semifinais, o nadador asiático baixou o tempo que já era dele em 0s40: fez 46s40 na decisão.

Em uma final totalmente dominada por Zhanle, a emoção ficou pela briga ao pódio, com o australiano Kyle Chalmers batendo em segundo, com 47s48, para garantir a prata, e com o bronze ficando com o romeno David Popovici, de 19 anos, por 0s01 diante do húngaro Nandor Nemeth (47s49 a 47s50).

Um dos nomes de destaque em Paris, o romeno David Popovici entrou para a final como um dos candidatos a tentar desbancar Zhanle. A melhor marca das semifinais, contudo, já era do chinês, que avançou com 47,21 - havia garantido o recorde olímpico no revezamento 4x100 com 46s92. A torcida, porém, só queria saber de incentivar seu representante, o francês Maxime Grousset.

A competição veio com enorme equilíbrio nos 50 metros iniciais, com o chinês um pouco à frente. Na reta final, Zhalen aumentou o ritmo e não teve problemas para ganhar, batendo com 46s40 e quebrando o recorde mundial. Vibrou com os braços abertos e recebeu o reconhecimento da torcida.

O australiano Kyle Chalmers também festejou muito ao ganhar a prata, desbancando nomes que estavam mais em evidência, casos de Popovici, o terceiro, e Nemeth, em quarto. Apesar do apoio, o francês Maxime Grousset ficou somente em quinto.

Na decisão dos 100m livre feminino, a vitória foi da sueca Sara Sjostrom, com 52s16, superando a norte-americana Torri Huske, prata com 52s29, e Siobhan Haughey, de Hong Kongt, bronze com 52s33.

FRANCÊS MARCHAND GANHA SEU TERCEIRO OURO

A França celebrou seus dois ouros do dia na natação com Léon Marchand - já havia sido campeão nos 400m livre. O francês foi o primeiro nos 200m borboleta, com 1min51s21, no recorde olímpico, superando o húngaro Kristof Kilaf, prata com 1min51s75 e o canadense Ilya Kharun, bronze ao bater em 1min52s80.

Logo depois, Marchand voltou a piscina para celebrar novo recorde olímpico com o ouro nos 200m peito, com 2min05s85, na frente do australiano Zac Stubblety-Cook, prata com 2min06s79, e do holandês Caspar Corbeau, que levou o bronze ao nadar em 2min07s90.