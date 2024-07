AIG tem prejuízo de US$ 3,98 bilhões no 2º tri com catástrofes

A American International Group (AIG), maior empresa seguradora dos Estados Unidos, registrou prejuízo de US$ 3,98 bilhões no segundo trimestre, ante lucro de US$ 1,485 bilhão no mesmo período de 2023, após o resultado ser afetado por grandes catástrofes.

De acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira após o fechamento da sessão da Bolsa de Nova York, o prejuízo líquido por ação diluída foi de US$ 5,96, comparado ao lucro de US$ 2,03 no trimestre do ano anterior, refletindo o tratamento contábil associado à Corebridge. Em maio, a AIG anunciou a venda de uma fatia de 20% da Corebridge para a Nippon Life Insurance por US$ 3,8 bilhões.

O lucro após impostos ajustado por ação diluída foi de US$ 1,16, um aumento de 9% em relação ao trimestre do ano anterior. Analistas consultados pela Factset projetavam lucro de US$ 1,30 por ação.

A receita de subscrição da seguradora no segundo trimestre, de US$ 430 milhões, caiu 28% no comparativo anual. Os prêmios líquidos de seguros gerais no trimestre foram de US$ 6,9 bilhões, uma queda de 8% em relação aos US$ 7,5 bilhões alcançados no mesmo período do ano passado.

Após o ajuste pela venda de dois negócios pela AIG no ano passado, no entanto, os prêmios representaram um aumento de 7% em relação ao ano anterior, disse a empresa.

As ações da AIG cediam 2,51% no after hours da Bolsa de Nova York.