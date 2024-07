Nicolas Prattes revela os bastidores das gravações da novela 'Mania de Você' em Portugal

As gravações de Mania de Você, próxima novela das 9 da TV Globo, já estão em andamento. Depois de 20 dias gravando em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o ator Nicolas Prattes partiu para Portugal, e compartilhou com os fãs um pouco dos bastidores da produção.

Em vídeo, divulgado pelo gshow, o ator revelou estar "muito feliz de poder começar essa história em Portugal", onde se desenrola parte da jornada do seu protagonista, Rudá. "A gente gravou em Porto, Linhares da Beira, e estamos agora aqui em Lisboa, em Alfama", afirmou.

Lá, Prates contracenou com a atriz Joana de Verona, que interpreta a fisioterapeuta Filipa. "Ela é muito cuidadosa com as outras pessoas, atenciosa", contou. "É uma mulher muito forte. Enfim, só posso dizer que ela é muito intensa."

Prattes também revelou no seu perfil no Instagram alguns dos lugares que visitou durante a produção da novela; confira aqui .

Escrita por João Emanuel Carneiro, Mania de Você substitui Renascer no horário nobre da TV Globo a partir de setembro.

O elenco principal ainda conta com Gabz, Agatha Moreira e Chay Suede. Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Jaffar Bambirra e Ana Beatriz Nogueira também estrelam a produção.