Nadal perde nas duplas com Alcaraz, se despede da Olimpíada e fala em tom de aposentadoria

Os fãs do tênis podem não ver mais o brilhante Rafael Nadal em ação nos torneios oficiais. Nesta quarta-feira, o ex-número 1 do mundo caiu nas duplas ao lado do prodígio Carlos Alcaraz, se despedindo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nas quartas de final. Após a queda, com 6/2 e 6/4 diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, o experiente espanhol falou em tom de aposentadoria.

"Uma etapa terminou. Falei que ia jogar até os Jogos e hoje acabou. Preciso ir para casa e analisar friamente o que vou fazer e o quanto quero fazer. Quando eu souber a decisão, avisarei", discursou Nadal, que vem sofrendo com os problemas clínicos e físicos ao longo dos últimos anos.

Assim que terminou o jogo contra Krajicek e Ram, Alcaraz abraçou o ídolo e saíram de quadra celebrando o que pode ser o último ato juntos. O jovem concretizou o sonho de disputar uma medalha ao lado do veterano de 38 anos. Nadal ergueu as mãos aos céus agradecendo e aplaudiu o público que o ovacionava. O semblante, emocionado, era de certeza de missão cumprida.

Em sua última partida olímpica - ganhou a medalha de ouro em Pequim-2008 em simples e em 2016 nas duplas ao lado de Marc Lopez -, Nadal vibrou bastante a cada ponto e apresentou a mesma luta e garra por cada bola. Apesar de toda a luta, os americanos foram melhores e conseguiram duas quebras no primeiro set. No segundo, também aproveitaram um break point para fechar o jogo.

O site olímpico agradeceu Nadal pelas grandes apresentações ao longo desses 16 anos disputando Jogos. Um pequeno tributo para um dos grandes nomes do tênis. O espanhol imaginava fechar sua história com mais uma medalha no peito, mas a missão era dura diante dos ex-líderes do ranking.