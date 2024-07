Claudia Alencar recebe alta após um mês internada; equipe revela estado de saúde da atriz

Claudia Alencar recebeu alta hospitalar após mais de um mês internada. Segundo a assessoria da atriz, ela deixará o Hospital Placi, no Rio de Janeiro, ainda nesta quarta-feira, 31.

De acordo com o comunicado, Claudia foi internada no dia 21 de junho após uma revisão cirúrgica da artrodese de coluna lombossacra L4-S1 no dia 13 do mesmo mês. No entanto, a artista ainda fará um tratamento ambulatorial para "manter os ganhos adquiridos ao longo da internação".

Ela foi internada após sentir dores e apresentou bons resultados durante o tratamento. A equipe de Claudia Alencar ainda revelou que a atriz já consegue andar de forma independente.

"Ao longo da internação, Claudia foi aos poucos retomando suas atividades e participou da comemoração do seu aniversário, participou da festa junina do hospital e permaneceu com seus ensaios para seu próximo trabalho" finaliza a nota.

No ano passado, a atriz ficou cerca de seis meses internada para tratar uma infecção hospitalar.