Taylor Swift diz que está 'em choque' após ataque com faca em aula de dança infantil

A cantora Taylor Swift se manifestou nesta terça, 30, após ataque a faca em aula de dança dedicada às músicas da cantora na Inglaterra, que deixou três mortos e alguns feridos na última segunda, 29. As aula eram voltadas para o público infantil, de 6 a 11 anos. No comunicado via stories do Instagram, Taylor disse estar "em choque".

"O horror do ataque de ontem em Southport vem tomando conta de mim. Estou em completo estado de choque. A perda de vidas e de inocência, e o terrível trauma que isso causou a todos que estavam lá, às famílias e aos socorristas", acrescentou ela. "Eram apenas crianças em uma aula de dança", finalizou, prestando solidariedade às famílias em luto.

Na manhã da última segunda, 29, em Southport, na Inglaterra, um grupo de crianças finalizava a aula de dança com músicas de Taylor Swift, com direito à confecção de pulseiras da amizade, conhecidas entre fãs da cantora. Em dado momento, um homem entrou na sala com uma faca e atacou 11 crianças e dois adultos.

Duas meninas morreram no mesmo dia, Babe King, de 6 anos, e Elsie Dot, de 7. Alice da Silva Aguiar, de 9 anos e origem portuguesa, teve a morte confirmada na terça, 30. Outras oito crianças ficarem feridas - cinco estão em estado grave. Dois adultos que tentaram defender os alunos também foram feridos, segundo a polícia britânica.

O ataque chama a atenção das autoridades de segurança locais - o uso de armas de fogo é restrito no Reino Unido, mas os ataques com armas brancas representam 40% dos homicídios, segundo a AFP.

Um jovem de 17 anos, morador de uma vila próxima ao local do atentado, foi detido ainda na segunda, 29, e segue sendo interrogado pela polícia. Em nota, o órgão descarta a possibilidade de terrorismo, mas não confirma a motivação do crime.

A família real, representada por Rei Charles III prestou condolências aos familiares das vítimas. Um grupo de fãs da cantora, intitulado "Swifties for Southport", lançou uma campanha online para ajudar os familiares, que arrecadou 100 mil libras (o equivalente a R$ 725 mil) em menos de um dia.