Grêmio confirma a contratação do atacante Braithwaite, dinamarquês com passagem pelo Barcelona

O Grêmio confirmou nesta quarta-feira, após exames médicos e a assinatura do contrato, a contratação do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, 33 anos, que disputou a última temporada europeia pelo Espanyol-ESP. O atleta, que estava sem clube e já defendeu o Barcelona, fechou até junho de 2026. Esta é a primeira vez que um jogador da Dinamarca veste a camisa gremista.

Martin Christensen Braithwaite nasceu na cidade de Esbjerg, 300 km da capital Copenhague, e iniciou a carreira nas categorias de base do time local onde se profissionalizou em 2009. Pelo Esbjerg fB, conquistou uma Copa da Dinamarca. Quatro anos depois, o atacante foi negociado com o Toulouse, da França, e passou também por Middlesbrough, da Inglaterra, e Leganés, da Espanha.

Braithwaite foi contratado pelo Barcelona em 2020, sendo campeão espanhol da temporada 2022/23. Deixou o time catalão para defender o Espanyol, ajudando o clube catalão a retornar à elite do futebol espanhol neste ano. Foi também o goleador da equipe com 22 gols marcados. Ele é nome constante na seleção da Dinamarca, tendo disputado as Copas da Mundo da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

Apesar de ter sido oficializado como reforço, ele não poderá defender o Grêmio nos jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil por causa da documentação, que não ficou pronta a tempo.

No entanto, será um reforço importante no Brasileirão, já que o Grêmio está sem Diego Costa, lesionado. O time gaúcho é o 16º colocado, com 18 pontos, mesma pontuação do Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.