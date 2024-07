Técnico Allan Aal mostra confiança em livrar o Guarani da degola e pede quatro reforços

O Guarani apresentou nesta quarta-feira o técnico Allan Aal, que chega para substituir Pintado na missão de tirar o clube da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele mostrou muita confiança e comparou a sua passagem pelo Vila Nova, na qual encontrou a equipe em situação semelhante e a tirou da degola.

"Dificuldade muito parecida com a que tive no Vila Nova. O elenco tem condições de nos tirar dessa situação. Vamos trabalhar e falar o mínimo possível. Queremos dar a resposta para nós mesmos dentro de campo. A última impressão foi muito boa. Cada jogo é uma decisão. Temos o segundo turno pela frente, mas a margem de erro é pequena. O campeonato está mais embolado do que naquela ocasião. Esse grupo é mais equilibrado. São situações parecidas, mas vejo o Guarani em uma situação melhor. Precisamos fazer a nossa parte dentro de campo para ter o torcedor ao nosso lado. Vamos buscar não sofrer mais do que o necessário", disse.

Em 2021, Allan Aal dirigiu o time de Campinas em 13 partidas no Paulistão e acabou demitido após a eliminação nas quartas de final para o Mirassol. O treinador comentou também sobre sua última passagem pelo Brinco de Ouro da Princesa.

"Mudança positiva em termos de estrutura e de profissionais que acompanham e trabalham no clube. Uma comissão mais robusta. Uma mudança muito grande da minha primeira passagem para agora. Temos um elenco mais equilibrado. Na última passagem, teve uma remontagem do elenco. É um retorno em uma situação difícil, mas com o clube mais bem estruturado", afirmou.

"Se eu tivesse um pingo de dúvida, não teria aceitado o convite. Eu sei do tamanho e da história do Guarani. Sei o que o torcedor espera da gente. Confio muito no trabalho de todos que estão aqui. Tenho a convicção que a gente pode sair dessa situação. É difícil, mas vamos buscar evoluir a cada jogo. Temos que subir nosso sarrafo. Oscilar é normal, mas não podemos oscilar de maneira tão grande", completou.

Aal também comentou sobre a necessidade de reforços. "Estamos fazendo uma análise. Temos algumas posições carentes. Vamos conversar internamente, pois o mercado é competitivo. Não podemos errar, mas o futebol não é uma receita teórica. Expor pode atrapalhar nossa caminhada. Três a quatro jogadores podem nos fortalecer em vários setores para cada vez mais deixar o Guarani equilibrado e competitivo."

O treinador estará à frente da equipe na próxima terça-feira, às 21h, na Arena Castelão, pela 19ª rodada. "É uma equipe que mudou recentemente de treinador. Vem jogando de uma maneira mais incisiva. É muito difícil jogar contra o Ceará na casa deles. Temos consciência da dificuldade, mas é isso que vamos enfrentar em toda a competição. Buscar aquilo que nos interessa que é vencer. Dependendo da circunstância um ponto é interessante, mas a nossa mentalidade é sair daqui para conquistar os três pontos", finalizou.

O Guarani é o lanterna da Série B, com 11 pontos, oito a menos do que a Chapecoense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.