Chance de corte de 75 pb pelo Fed até dezembro sobe de 57,4% para 57,6%, após dados dos EUA

O monitoramento do CME Group mostra mudança bem discreta na manhã desta quarta-feira, após a divulgação do relatório mensal de empregos no setor privado dos Estados Unidos da ADP, que veio um pouco abaixo do previsto para julho, e também após um índice de custo de emprego no segundo trimestre do país levemente inferior ao esperado para o segundo trimestre.

Pouco antes do fechamento deste texto, a chance de uma redução de 75 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até o fim deste ano estava em 57,6%, de 57,4% antes dos indicadores. Havia ainda 32,3% de possibilidade de uma redução de 50 pb nos juros, 1,3% de uma de 25 pb, 8,6% de um corte de 100 pb e 0,2% de uma redução de 125 pb.

Até setembro, inicialmente a chance se manteve em 87,7%, como estava logo antes do dado, mas há pouco ela recuava a 85,8%. Havia ainda 13,9% de possibilidade de redução de 50 pb, segundo o CME, e 0,4% de chance de um corte de 75 pb.