Taxas de juros ficam estáveis com dólar alto e alívio nos Treasuries antes de Fed

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 31, em meio ao alívio dos rendimentos dos Treasuries e alta do dólar ante o real. A liquidez é reduzida e investidores estão em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). Às 9h13, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 11,680%, de 11,683% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 11,950%, de 11,954%, e o para janeiro de 2029 marcava 12,115%, de 12,113%.