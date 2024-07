Telefónica supera expectativas de lucro, Ebitda e receita no 2º trimestre

A Telefónica divulgou nesta quarta-feira (31) que obteve lucro líquido de 447 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, menor do que o ganho de 462 milhões de euros apurado em igual período do ano passado. O resultado da companhia de telecomunicações espanhola, porém, ficou bem acima da previsão de analistas, de 336 milhões de euros.

O Ebitda - medida de rentabilidade bastante acompanhada - da Telefónica subiu 2,4% na mesma comparação, a 3,22 bilhões de euros, e a receita aumentou 1,2%, a 10,26 bilhões de euros.

Os resultados de Ebitda e receita também superaram as expectativas, de 3,17 bilhões de euros e 10,05 bilhões de euros, respectivamente.

Para 2024, a Telefónica segue prevendo avanço de 1% na receita e ganho de 1 a 2% no Ebitda. Fonte: Dow Jones Newswires.