Bolsas de NY fecham sem direção única, com Nasdaq em baixa de 1% antes de balanços e Fed

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 30, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), que será divulgada amanhã. O ataque de Israel ao Líbano também injetou cautela nos mercados que já operavam sem direção única antes. Traders esperam os balanços da Microsoft e da Advanced Micro Devices (AMD), que foram divulgados depois do fechamento dos negócios.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em alta de 0,50%, a 40.743,33 pontos; o S&P 500 caiu 0,50%, a 5.436,44 pontos; e o Nasdaq caiu 1,28%, a 17.147,42 pontos.

Na manhã de hoje, as ações abriram em alta, enquanto os investidores repercutiam balanços corporativos de grandes empresas americanas e aguardavam dados dos EUA sobre o mercado de trabalho e confiança do consumidor, que tiveram leituras fortes e ampliaram incerteza quanto aos próximos passos de política monetária do Fed.

À tarde, as ações de empresas de defesa em Nova York ganharam impulso logo após Israel atacar um alvo do Hezbollah na capital do Líbano.

A Microsoft registrou problemas com a plataforma de computação na nuvem Azul, mas prometeu resolver até às 17h30 (horário de Brasília). A expectativa para o balanço, segundo o analista de mercados da Oanda, Zain Vawda, considera que "a Microsoft é amplamente vista como a líder na corrida da IA e, portanto, os ganhos com IA serão monitorados de perto. Além disso, os investidores estarão interessados em saber sobre os planos de gastos futuros da empresa com a tecnologia.

Fabricantes de chips semicondutores também enfrentaram forte pressão: o papel da Nvidia recuou 7,04%, Qualcomm perdeu 6,55% e Broadcom cedeu 4,46%.