Nick Carter, do Backstreet Boys, canta para fã com doença terminal em vídeo emocionante

A música I Want It That Way, do Backstreet Boys, já costuma emocionar o público nos shows da boyband, mas no último domingo, 28, em Frankfurt, na Alemanha, a performance da canção foi ainda mais especial. O cantor Nick Carter dedicou a faixa para uma fã acamada que assistia à sua apresentação solo e até dividiu o microfone com ela.

A fã em questão é Jenni Schmidt, de 40 anos, diagnosticada com uma doença terminal. Com a ajuda da organização Der Wünschewagen, que realiza sonhos de pessoas com doenças graves, ela pode ver de pertinho pelo menos um dos membros do grupo, do qual é fã desde 1995.

Em entrevista ao TMZ, Schmidt disse que o dueto com Carter foi "de aquecer o coração". "Nunca pensei que esse momento chegaria".

O momento também emocionou fãs do músico e da banda ao redor do mundo. O vídeo, compartilhado no TikTok, soma mais de 3 milhões visualizações.

Uma das músicas mais conhecidas do Backstreet Boys, I Want It That Way se tornou uma espécie de ícone dos anos 1990, a ponto do clipe ser parodiado por bandas, como Blink-182, e a canção seguir sendo referenciada em produções na TV e no cinema, como Brooklyn Nine-Nine, até hoje.