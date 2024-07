Centro Carter cancela relatório sobre eleição na Venezuela e retira equipe do país, diz 'CNN'

O Centro Carter, uma das poucas instituições independentes autorizadas a observar as eleições venezuelanas, cancelou a divulgação de um relatório preliminar sobre o pleito do país e optou por retirar toda a sua equipe do país nesta terça-feira, 30, segundo informações da CNN em Espanhol.

A decisão ocorre após o governo do ditador Nicolás Maduro suspender os voos de e para o Panamá e a República Dominicana a partir de quarta-feira, 31, em razão das "ações de interferência" dos governos desses dois países, que questionaram a transparência na reeleição de Maduro.

Na segunda-feira, 29, Centro Carter pediu às autoridades eleitorais venezuelanas que publiquem os resultados da eleição de domingo, 28, em cada centro de votação, alegando que os dados detalhados são fundamentais para seu trabalho de observação independente.

"O Centro Carter fez um apelo ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela para que publique imediatamente os resultados das eleições presidenciais a nível de colégio eleitoral", declarou o centro em um comunicado.