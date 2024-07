Deslizamentos de terra deixam ao menos 49 pessoas mortas no sul da Índia

No sul da Índia, chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra que resultaram na morte de pelo menos 49 pessoas, conforme relatório divulgado nesta terça-feira, 30. Acredita-se que centenas de pessoas possam estar soterradas na lama. Um temporal atingiu vilas montanhosas no distrito de Wayanad, no Estado de Kerala.

Mais chuvas são previstas ao longo do dia. Equipes de resgate estavam trabalhando para retirar pessoas presas sob lama e escombros, mas seus esforços foram prejudicados devido a estradas bloqueadas e terreno instável.

As autoridades mobilizaram helicópteros para auxiliar nos esforços de resgate e o exército indiano foi convocado para construir uma ponte temporária depois que deslizamentos de terra destruíram uma ponte principal que ligava a área afetada. "Estamos tentando de todas as maneiras resgatar nosso povo", disse a ministra da Saúde do estado, Veena George.

Em solidariedade, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, compartilhou no X: "Meus pensamentos estão com todos os que perderam seus entes queridos, orações pelos feridos." Ele também garantiu ao chefe do governo de Kerala "toda a ajuda possível" para lidar com a crise.

Kerala é propensa a chuvas pesadas, inundações e deslizamentos de terra. Quase 500 pessoas morreram no Estado em 2018 em uma das piores enchentes. As chuvas de monções, que ocorrem entre junho e setembro no Sul da Ásia, são essenciais para aliviar o calor do verão e reabastecer as águas subterrâneas.

No entanto, também causam destruição e mortes. Nos últimos anos, o número de inundações e deslizamentos de terra aumentou, e especialistas apontam que as mudanças climáticas estão intensificando esses fenômenos. (Com agências internacionais).