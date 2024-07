Bolsas de NY fecham sem sinal único e com variações modestas, antes de balanços, Fed e dados

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 29,, com variações marginais. A agenda esvaziada no exterior impediu direcionamentos mais robustos no começo de uma semana que será marcada por decisão de juros do Federal Reserve (Fed), importantes dados de emprego e balanços corporativos de gigantes de tecnologia.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em queda de 0,12%, a 40.539,93 pontos; o S&P 500 subiu 0,08%, a 5.463,54 pontos; e o Nasdaq avançou 0,07%, a 17.370,20 pontos.

A ação do McDonald's subiu 3,74%, embora tenha informado balanço que frustrou expectativas do mercado nas principais métricas. A empresa reafirmou guidance e reforçou a estratégia de oferecer ofertas de baixo custo, que tem sido bem recebida pelo mercado.

Os papéis de Chevron (-0,79%) e ExxonMobil (-1,05%) estiveram entre os destaques negativos, em meio à firme desvalorização dos preços de petróleo.

Nos próximos dias, investidores vão absorver os números de algumas das principais empresas do mundo, entre elas Apple, Amazon e Meta. "Os resultados serão um grande driver para os nervos dos negócios, depois que Tesla e Alphabet decepcionaram na semana passada", explica o Deutsche Bank.

Além do cenário corporativo, a agenda macroeconômica dos EUA prevê a divulgação do relatório Jolts amanhã e o payroll na sexta-feira. Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed) divulgará decisão de política monetária e pode abrir a porta para uma guinada em direção ao afrouxamento dos juros à frente.