Marcos Antônio é registrado no BID da CBF e pode estrear pelo São Paulo contra o Goiás

Último reforço contratado para a temporada, o meia Marcos Antônio foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira, e fica à disposição do técnico Luis Zubeldía para estrear pelo São Paulo nesta terça-feira, diante do Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será realizado no MorumBis, às 20h.

O jogador de 24 anos, que também esteve no radar do Flamengo, foi apresentado na última terça-feira. Seu empréstimo junto à Lazio (ITA), detentora dos direitos federativos, é válido por um ano, com a obrigação de compra, após esse período, caso ele atinja as metas firmadas no contrato. Ele estava emprestado ao PAOK, da Grécia.

A chegada de Marcos Antônio ao clube tricolor se deve, principalmente, à grave lesão sofrida por Alisson, que fraturou o tornozelo direito na partida com o Grêmio e deve ficar fora de combate no restante do ano. Assim, o meio-campista deverá disputar posição com Luiz Gustavo e Bobadilla no meio de campo.

Além de ter Marcos Antônio como opção no banco, Zubeldía contará com o retorno do meia Lucas, que cumpriu suspensão na derrota para o Fortaleza, no último sábado, pelo Brasileiro. Arboleda, poupado, e Ferreira e Luciano, acionados no segundo tempo no Ceará, também retomam a titularidade.

De olho na partida com o Goiás, o São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira. A atividade foi acompanhada pelo zagueiro Lucas Beraldo, que passa férias no Brasil. O jogador da seleção brasileira conquistou a Copa do Brasil com a camisa tricolor e foi negociado com o PSG, da França, no final do ano passado.

Os atletas que atuaram por mais tempo no sábado fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais trabalharam posse de bola e saídas de jogo.