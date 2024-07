CNE proclama Nicolás Maduro ganhador sem publicar resultados definitivos

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou o ditador Nicolás Maduro como o candidato vencedor nas eleições presidenciais realizadas no último domingo, 28. "Nicolás Maduro está sendo proclamado presidente da Venezuela", afirmou o presidente do CNE, Elvis Amoroso, pouco depois das 13h locais (14h de Brasília).

O órgão, porém, não apresentou dados definitivos que embasem os resultados. Segundo anunciou ontem o CNE, Madurou teria vencido com 51% dos votos contra 44% de Edmundo González Urrutia, afirmando que os números já eram "irreversíveis" com 80% das urnas apuradas. A diferença entre o número total de votos, porém, foi de um pouco mais de 704 mil votos, o que levantou questionamentos sobre essa irreversibilidade.

A Venezuela está sendo cobrada pela comunidade internacional para apresentar as atas eleitorais, com as quais é possível fazer a verificação dos dados. Desde o fechamento das urnas a oposição denuncia não ter tido acesso aos documentos, apenas 40% deles, os quais endossaria a vitória de González Urrutia por 70% dos votos.

"Os venezuelanos expressaram a sua vontade absoluta de eleger Maduro como líder do país. As eleições decorreram num clima de respeito, paz e participação democrática, embora alguns tenham tentado gerar violência. Houve muitos ataques ao nosso sistema eleitoral, mas a capacidade moral e ética do pessoal da CNE superou todos os obstáculos", afirmou Amoroso.