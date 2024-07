Presidente Lula reafirmou que não vão faltar recursos para o IBGE, diz Pochmann

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, afirmou nesta segunda-feira, 29, que recebeu, na sexta-feira passada, dia 26, uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, que reafirmou que "não vão faltar recursos para o instituto", o que garantiria a realização da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e do Censo Agropecuário. Em comentários recentes, Pochmann mencionou dificuldades do instituto para fazer frente às pesquisas programadas para este ano.

De acordo com o economista, o presidente reafirmou que o IBGE teria recursos necessários para fazer frente tanto às pesquisas conjunturais quanto às pesquisas novas, seja do Censo Agropecuário, Florestal e Aquífero e a Pesquisa de Orçamentos Familiares. "A programação segue, porque foi nos garantidos que haveria recursos."

Contudo, questionado se o problema orçamentário já estava de fato resolvido, Pochmann ressalvou que ainda aguarda a publicação do Diário Oficial. "Estamos aguardando sair no diário oficial, não sei o que vai aparecer", disse. "Parece que vai sair dia 31 um relatório da administração fiscal, e aí o Diário Oficial regularia as situações de recursos. Quem vai sofrer corte, quem não sofreu corte, e quem talvez tenha um adicional que seja o nosso caso. Então dia 31 seria o dia D."