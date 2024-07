Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com notícias corporativas e expectativas por BCs

Os mercados acionários da Europa começaram o dia com tom positivo, mas houve perda de fôlego ao longo desta segunda-feira, 29, com fechamento misto e vários deles em baixa. Investidores reagiam a balanços na região, em quadro também nesta semana de expectativa por decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira, 31, e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), no dia seguinte.

Entre ações em foco, Philips subiu mais de 14% em Amsterdã, após balanço que agradou. Também após resultados, Heineken recuou 9,70% na mesma praça. Já BP, na véspera da divulgação de seu balanço, chegou a mostrar mais impulso ao longo do dia, mas ao fim do pregão teve baixa de 0,20%. Casino, que também solta resultados nesta terça-feira, caiu 1,94%. As cotações são preliminares.

Em relação aos bancos centrais, no Fed há ampla expectativa por manutenção de juros agora, mas vários analistas consideram que o BC dos EUA pode sinalizar que um primeiro corte está bem próximo, potencialmente na próxima reunião. Já no BoE, há maior incerteza sobre o que pode ocorrer. O ING, por exemplo, diz esperar corte de 25 pontos-base, mas traça quatro cenários possíveis, a depender de quão equilibrada seja a votação entre os dirigentes e com dois deles sendo de manutenção da política monetária agora.

Em Paris, papéis do setor de luxo estavam sob pressão. LVMH recuou 1,27%, nesse segmento. Em Frankfurt, entre os bancos Commerzbank teve baixa de 1,23% e Deutsche Bank, 0,68%. Em Madri, Santander caiu 1,20%.

A Bolsa de Londres fechou em alta de 0,08%, em 8.292,35 pontos. Frankfurt caiu 0,49%, a 18.326,85 pontos, e Paris recuou 0,51%, a 7.443,84 pontos. Milão registrou baixa de 0,51%, a 33.640,83 pontos, e Madri caiu 0,43%, a 11.117,80 pontos. Lisboa avançou 0,44%, a 6.699,06 pontos.