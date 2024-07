Abre venda geral dos ingressos para show único de Travis Scott em São Paulo

Para alegria de quem curte música, 2024 está recheado de shows já confirmados no Brasil! Nesta segunda-feira, dia 29, abriu a venda geral dos ingressos para o show de Travis Scott.

O rapper se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 11 de setembro, como parte da turnê CIRCUS MAXIMUS. O artista também é uma das atrações confirmadas no Rock in Rio 2024 e subirá ao palco do festival no dia 13 de setembro.

Os sucessos de Travis incluem as faixas FE!N, goosebumps e BUTTERFLY EFFECT.