Focus: preços administrados no IPCA de 2024 segue em 4,59% e em 2025 permanece em 3,90%

A projeção de avanço para os preços administrados em 2024 foi mantida no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 29. A mediana seguiu em 4,59%, ante 3,98% de um mês atrás. Para 2025 a projeção para a alta dos administrados permaneceu em 3,90% - estava no mesmo nível de um mês antes. Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho passado, o Banco Central (BC) atualizou suas projeções para a inflação de administrados no cenário de referência com estimativas de 4,4% para 2024 e 4,0% para 2025.