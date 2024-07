Nos EUA, maior incêndio florestal na Califórnia em 2024 queima área maior que Los Angeles

O maior incêndio florestal da Califórnia este ano, batizado Park Fire, foi um dos mais de 100 incêndios queimando nos Estados Unidos no domingo, 28, de acordo com o Centro Nacional Interagências de Incêndios norte-americano. Até domingo, o incêndio havia queimado uma área maior do que a cidade de Los Angeles, escurecendo o céu com fumaça e mobilizando milhares de bombeiros. O incêndio abrangia mais 1.455 quilômetros quadrados no interior do norte da Califórnia.

Milhões de pessoas estavam sob alertas de qualidade do ar no domingo no noroeste dos EUA e no oeste do Canadá. O Park Fire começou na quarta-feira, 24, quando autoridades disseram que um homem empurrou um carro em chamas em um desfiladeiro em Chico e depois fugiu. O homem acusado de iniciar o incêndio foi preso na quinta-feira, 25, e deve comparecer ao tribunal nesta segunda-feira, 29.

Os bombeiros fizeram progresso e foram ajudados pela melhoria do tempo no domingo na luta contra incêndios florestais que cobrem áreas massivas e deixam um rastro de destruição. No entanto, novas desocupações e recursos foram necessários, já que milhares de profissionais enfrentam as chamas.

Embora sejam esperadas temperaturas mais frias do que a média até o meio desta semana, isso não significa que os incêndios existentes desaparecerão, disse Marc Chenard, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia em College Park, Maryland.

Um aviso de "bandeira vermelha" estava em vigor para a região no domingo, o que significa que combustíveis secos e ventos mais fortes estavam aumentando o perigo de incêndio, disse o serviço meteorológico.

O Serviço Nacional de Meteorologia também emitiu avisos de "bandeira vermelha" no domingo para vastas áreas de Idaho, Montana, Utah, Colorado e Wyoming, além de partes da Califórnia. Incêndios queimaram no leste de Oregon e no leste de Idaho, onde as autoridades estavam avaliando os danos de um grupo de incêndios chamado Gwen Fire, que foi estimado em 111 quilômetros quadrados até domingo.

Na Califórnia, Paradise e várias outras comunidades do Condado de Butte estavam sob aviso de desocupação no domingo. As autoridades não esperavam que o incêndio avançasse mais em direção a Chico, uma cidade de cerca de 100 mil pessoas a oeste de Paradise. Nos próximos três dias, as equipes planejam extinguir pontos quentes e remover perigos, disse Pierce. O foco em salvar vidas e propriedades em risco mudou para enfrentar o incêndio de frente, disse Jay Tracy, porta-voz do quartel-general do Park Fire, à Associated Press no domingo.

"Crescimento explosivo, algo sem paralelo"

Quase 4 mil bombeiros estão combatendo o incêndio, auxiliados por vários helicópteros e aviões-tanque. Reforços são esperados para dar o tão necessário descanso aos bombeiros locais, alguns dos quais têm trabalhado sem parar desde quarta-feira, disse Tracy.

"O incêndio está surpreendendo muitas pessoas com seu crescimento explosivo", disse o porta-voz do quartel-general do Park Fire. "É algo sem paralelo." O Park Fire tem sido comparado ao Camp Fire de 2018, que devastou Paradise, matando 85 pessoas e queimando 11 mil casas.

Estragos

Cohasset exibia vestígios da devastação no domingo. Caixas de correio e veículos estavam cobertos com retardante de fogo rosa lançado por aviões. As carcaças de uma lavadora e secadora estavam cercadas por destroços queimados, e uma motocicleta carbonizada estava equilibrada em aros após seus pneus aparentemente terem derretido.

Outra parte de Cohasset estava relativamente ilesa, disse Garrett Sjolund, chefe dos bombeiros do Condado de Butte. "Temos uma ilha não queimada nessa comunidade que continuamos a patrulhar e garantir que não haja pontos quentes nela", disse Sjolund. Gerenciar as ordens de evacuação na área tem sido complexo. As autoridades estavam prestes a rebaixar uma ordem para um aviso de desocupação para Forest Ranch quando souberam que vários pontos quentes foram relatados nas proximidades, disse o xerife do Condado de Butte, Kory Honea. "Isso ilustra como as coisas podem mudar rapidamente", disse Honea. "Estávamos prontos para reduzir essa ordem para que as pessoas pudessem voltar para lá."

"As pessoas precisam sair do caminho"

No sul da Califórnia, cerca de 2 mil pessoas foram ordenadas a desocupar devido a um incêndio que varria a Floresta Nacional de Sequoia. O incêndio impulsionado pelo vento foi alimentado por plantas secas e mortas e se movia rapidamente, consumindo mais de 155 quilômetros quadrados em quatro dias, disse Andrew Freeborn, do Departamento de Bombeiros do Condado de Kern.

Nenhuma morte foi relatada nos incêndios Park e Borel, mas algumas pessoas estavam aumentando o perigo para todos ao desconsiderar as ordens de desocupação, disse Freeborn. "Quando as pessoas tentam ignorar as ordens e depois pedem resgate, isso tira os bombeiros da tarefa de combater os incêndios", disse ele. "Este incêndio está se movendo em um ritmo e com uma intensidade que as pessoas não devem pensar que podem esperar até o último minuto. Elas precisam sair do caminho."

A histórica cidade mineira de Havilah e várias outras comunidades foram "fortemente impactadas" pelos incêndios, mas era muito cedo para contar as casas queimadas, disse Freeborn. O Park Fire destruiu pelo menos 66 estruturas e danificou outras cinco, disse Tracy. As autoridades inicialmente acreditavam que 134 estruturas foram perdidas, com base em imagens de drones, mas reduziram o número após avaliar os danos pessoalmente, embora reconhecendo que a cifra poderia aumentar. "A cada dia, esse número tem potencial para crescer. Nossas equipes obviamente não fazem inspeções de danos quando há um incêndio ativo em uma área", disse Tracy. Fonte: Associated Press.