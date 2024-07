Newcastle: ABPA espera normalização da exportação após notificação de fim de foco da doença

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) manifestou, em nota, confiança na rápida normalização das exportações de carne de frango pelo País, após a notificação feita pelo Ministério da Agricultura à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre a conclusão de um caso isolado de doença de Newcastle no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul.

"Embora boa parte do fluxo sob suspensão esteja sendo assimilado por outros mercados importadores, a ABPA acredita que a notificação à OMSA (e o esperado restabelecimento do status de livre da doença), bem como a alteração do status de autossuspensão e da área e abrangência sob monitoramento devem acelerar as negociações com os mercados importadores", afirmou a associação em nota.

No comunicado, a ABPA destacou o trabalho do Ministério da Agricultura para a resolução do incidente, tendo citado nominalmente o ministro Carlos Fávaro e os secretários Carlos Goulart e Roberto Perosa. "A rapidez e a transparência das ações, neste contexto, ajudam a reforçar a elevada biosseguridade que trouxe o Brasil à liderança global das exportações de carne de frango", disse.

No relatório, o foco de Newcastle em Anta Gorda consta como surto iniciado em 9 de julho e concluído em 25 de julho em uma ave. O documento cita, ainda, a confirmação do foco da doença em granja de avicultura de corte com o sequenciamento genético confirmando o vírus de Newcastle. O governo brasileiro relatou à OMSA o cumprimento das medidas de controle do foco com desinfecção do local, eliminação de carcaças, subprodutos e resíduos, controle de movimentação dos animais, vigilância da zona restrita, zoneamento e rastreabilidade.