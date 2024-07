Às vésperas do triatlo, treino da natação no Rio Sena é cancelado pelo 2º dia seguido

A qualidade da água no Rio Sena continua preocupando a organização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O treino de natação do triatlo foi cancelado nesta segunda-feira pelo segundo dia oonsecutivo. A prova masculina do triatlo está originalmente marcada para esta terça-feira.

O órgão regulador do esporte, a World Triathlon, e as autoridades municipais apostam no tempo ensolarado e nas temperaturas mais altas nas próximas horas para melhorar a qualidade da água do Sena.

A decisão de cancelar o treino de natação na manhã de segunda-feira foi tomada após uma reunião sobre a qualidade da água. A organização de Paris-2024 e da federação internacional afirmaram que os testes realizados no Sena no domingo mostraram níveis de qualidade que "não forneceram garantias suficientes" para permitir a realização do treino.

A natação no Sena foi proibida há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. Os organizadores investiram 1,4 mil milhões de euros (1,5 mil milhões de dólares) para preparar o rio antes dos Jogos Olímpicos. Além da parte de natação do triatlo, o Sena será utilizado para as competições da maratona aquática nos dias 8 e 9 de agosto.

Testes diários de qualidade da água no início de junho indicaram níveis inseguros da bactéria E. coli, seguidos por melhorias recentes. Algumas das medidas implementadas para tentar melhorar a qualidade da água incluem a construção de uma bacia gigante para captar o excesso de água da chuva e evitar, a renovação da infraestrutura de esgoto e a modernização das estações de tratamento de água.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e a ministra de Esportes da França nadaram no rio menos de duas semanas antes do início dos Jogos e cumpriram uma promessa para mostrar que a água estava limpa o suficiente para receber os atletas.