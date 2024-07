Maduro comemora vitória nas urnas e sugere ataque cibernéticos dos EUA

O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o

sistema eleitoral do país é exemplar. Após cinco horas sem divulgar nenhuma parcial, o

Conselho Nacional Eleitoral (CNE) informou na madrugada desta segunda-feira que Maduro é

matematicamente o vitorioso do pleito, com 51,2% dos votos, com 80% da apuração concluída.

"Peço respeito à vontade popular. Temos um sistema eleitoral exemplar", afirmou o ditador

venezuelano, em discurso logo após o anúncio da autoridade eleitoral.

Maduro destacou um ciberataque ao sistema de transmissão de votos do país. "Queriam impedir

que tivéssemos o resultado oficial para dizer que houve fraude", disse. O chavista deu a

entender que sabe de qual país vieram os ataques, em referência velada aos Estados Unidos. Em

outro momento, afirmou que cada país deve cuidar do seu sistema eleitoral. "Não nos metemos

nas eleições dos Estados Unidos."

A mensagem inicial de Maduro foi de que em seu terceiro mandato haverá paz, estabilidade,

respeito à lei e justiça. "Hoje pela manhã vou firmar decreto para convocar diálogo com todos

setores econômicos, sociais e culturais do país", afirmou. Também agradeceu o apoio de líderes

alinhados, de países como Cuba, Bolívia e Nicarágua. Por outro lado, fez provocações ao

presidente da Argentina, Javier Milei, a quem chamou de nazifascista.