Maduro é reeleito presidente da Venezuela, anuncia Conselho Nacional Eleitoral

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou na madrugada desta segunda-feira a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial na Venezuela. Com 80% da apuração concluída, o atual presidente do país obteve 51,2% dos votos, contra 44,2% do opositor Edmundo González Urrutia. Os demais candidatos somaram 4,6% dos votos. O comparecimento às urnas foi de 59%.

O CNE informou ainda que a demora para a liberação dos resultados do pleito realizado no domingo, 28, ocorreu por causa de um ataque ao sistema de transmissão dos votos.