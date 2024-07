Moeda comemorativa de 50 centavos de libra dos Jogos Olímpicos de 2012 vale R$ 1.407

Uma moeda de 50 centavos de libra esterlina (R$ 3,63) comemorativa aos Jogos Olímpicos de 2012, disputados em Londres, está à venda no Ebay por R$ 1.407. Ela virou artigo de colecionador e é produzida pela Royal Mint, a Casa da Moeda britânica, que faz a libra esterlina e moedas para mais de 60 países.

Pelos dados do site da Royal Mint, foram produzidas milhões de unidades alusivas às modalidades disputadas, tais como atletismo, basquete, boxe e canoagem, entre outros.

Segundo reportagem da BBC de 2019, entre as versões mais raras, estão a do futebol dos Jogos Olímpicos de 2012. Elas tiveram 1,25 milhão de unidades cunhadas.

Entre essas moedas comemorativas aos Jogos Olímpicos, também está uma rara que traz na data o ano de 2009. Especialistas indicam que erros em moedas e seu estado de conservação podem fazer com que o seu valor seja ainda maior.

O lançamento de moedas comemorativas é comum por empresas do mundo todo. No Brasil, a Casa da Moeda já cunhou várias em homenagem a personalidades, efemérides e atividades culturais e esportivas. A lista inclui o time do Flamengo, Santos Dumont, o apresentador Chacrinha e vários outros.

Apesar do preço elevado dos 50 centavos de libra esterlina, ela não está entre as mais caras do mundo. Um exemplo é uma moeda de 6.400 réis produzida em 1822 em homenagem à coroação de D. Pedro I que chegou a ser arrematada por R$ 2,7 milhões em um leilão da Heritage Auctions, em 2014, em Nova York.