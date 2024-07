Rebecca Andrade se garante em cinco finais e comanda ginástica feminina do Brasil em Paris-2024

O Brasil fez bonito na classificatória da ginástica artística neste domingo. O destaque ficou por conta de Rebeca Andrade. Ela liderou o time brasileiro na classificação final por equipes e fez mais. A ginasta de Guarulhos garantiu presença nas finais do individual geral, salto, trave e solo. O bom desempenho abrange também outras integrantes da equipe. Flávia Saraiva também está na individual geral e Julia Soares está na luta por medalha na trave.

Na classificação por equipes, o Brasil terminou em quarto no geral. O primeiro posto ficou com os Estados Unidos (172.296), seguido da Itália (166.861) e China (166.628). A equipe nacional contabilizou 166.499. A final por equipes está marcada cpara o dia 30 de julho, às 13h15 (horário de Brasília).

Em uma jornada iluminada, Rebeca só não se classificou nas barras assimétricas. Mesmo assim, sua performance foi digna de aplausos. Uma falha de postura na mão acabou sendo decisiva para tirá-la da final do aparelho. Mesmo assim, a ginasta se despediu em grande estilo com uma nota 14.400. O Brasil não terá uma representante nesta final.

Representado pelas atletas Lorraine Oliveira, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Rebecca Andrade, o Brasil iniciou bem a fase classificatória da ginástica feminina em Paris no salto sobre o cavalo.

Principal ginasta do time brasileiro, Rebeca foi a única a dar dois saltos, com o objetivo de buscar estar na final do aparelho. A sua média contando as duas intervenções foi de 14.683 no somatório geral.

Na trave, Julia Soares obteve a nota de 13.800 e encaminhou um lugar na final ao se incluir entre as oito melhores apresentações para a final. A baixa ficou por conta de Flávia Saraiva, Ela sofreu uma queda e acabou penalizada ficando com 13.133. Mais uma vez finalizando o time brasileiro, Rebecca anotou 14.500.

No solo, Julia tirou 13.500. Ela apostou em movimentos seguros, com direito a samba no pé com a música Cheia de Manias, do grupo Raça Negra, na coreografia e empolgou o ginásio. Jade, a segunda a entrar, também fez uma bela série ao som de Britney Spears, foi bastante expressiva, e obteve a mesma pontuação. Com uma exibição sem tanto brilho, Flávia Saraiva ficou com 13.166. Carismática, Rebecca teve o nome gritado pela torcida enquanto os juízes aplicavam a nota pela sua apresentação e contabilizou 13.900 pela sua apresentação. A pontuação rendeu o terceiro lugar na final.