Ucrânia diz que atacou depósito de petróleo no sul da Rússia

O Estado-Maior Ucraniano disse em comunicado que os serviços de segurança de Kiev foram responsáveis por um ataque de drone na região de Kursk, no sul da Rússia, contra um depósito de petróleo usado para atender às necessidades dos militares russos, e contendo 11 tanques com um volume de 7.000 metros cúbicos. O ataque causou "fortes explosões e um incêndio, provavelmente envolvendo contentores com produtos petrolíferos", acrescentou.

"As forças de defesa continuam a tomar todas as medidas para minar o potencial militar e econômico dos ocupantes russos e forçar a Federação Russa a pôr fim à sua agressão armada contra a Ucrânia", afirma o comunicado.

Neste domingo, 28, também, o Ministério da Defesa russo afirmou que sete drones ucranianos foram abatidos durante a noite sobre território russo, enquanto um responsável regional disse que um ataque de drone causou um incêndio no depósito de petróleo da província de Kursk.

Os bombeiros estavam combatendo as chamas na manhã deste domingo, depois que três tanques de combustível pegaram fogo, de acordo com o governador regional em exercício, Alexey Smirnov. Ninguém ficou ferido, acrescentou.

A região de Kursk está localizada na fronteira com a província ucraniana de Sumy, onde nos últimos meses a Ucrânia atacou repetidamente vários locais localizados em território russo, como depósitos de petróleo e outras infraestruturas militares, com drones e outras armas.

As autoridades ucranianas têm pressionado os seus aliados ocidentais para que lhes permitam usar as suas armas mais sofisticadas para atacar alvos mais valiosos dentro do território russo.

As tropas russas continuaram a ganhar terreno na província ucraniana de Donetsk e avançaram para oeste em direção às cidades de Pokrovsk e Kurakhove. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças assumiram o controlo de duas aldeias vizinhas localizadas a cerca de 30 quilómetros (19 milhas) a leste de Pokrovsk, Prohres e Yevhenivka.

No dia anterior, Moscou reivindicou a aldeia vizinha de Lozuvatske, uma entre quase uma dúzia que diz ter capturado na província este mês.