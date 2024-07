Mafê piora marca, cai nas semifinais dos 200m livre na natação olímpica e não esconde decepção

O segundo dia de natação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ficou marcado pela ausência de Guilherme Costa, o Cachorrão, nas eliminatórias dos 200m livre - optou por descansar para outras provas - e pela queda de Maria Fernanda Costa, a Mafê, na semifinal dos 200m livre. A nadadora não escondeu a insatisfação com sua marca no fim, acreditando que poderia render bem mais e estar entre as oito melhores.

Depois de iniciar o dia com 1min56s65 e terminar as eliminatórias com o oitavo tempo, a brasileira voltou à piscina para tentar repetir a marca e se garantir entre as oito nadadoras que disputarão o pódio nesta segunda-feira.

A brasileira - sétima colocada na final dos 400m livre, no sábado - terminou na quinta colocação de sua semifinal, com 1min56s89, 24 décimos mais baixo, e acabou fora da decisão com o 11º tempo no geral. Não foi à decisão, mas garantiu a melhor marca brasileira da história na prova.

Depois de deixar a piscina com um desempenho aquém do esperado, Mafê ficou na torcida para que os resultados da segunda semifinal fosse favoráveis. Mas assim que foi confirmada sua ausência da final, saiu emburrada e sem querer dar declarações para "esfriar a cabeça."

Medalha de ouro nos 400m livre, a australiana Titmus, atual recordista olímpica e mundial da prova, fez a melhor marca das semifinais, com 1min54s64, superando a compatriota Mollie O'Callaghian e Haughey Siobhan Bernardette, de Hong Kong.