Simone Biles dá susto, mas domina eliminatórias da ginástica artística no retorno à Olimpíada

Três anos após desistir de cinco finais da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, para priorizar sua saúde mental, a norte-americana Simone Biles voltou a preocupar comissão técnica e torcedores ao aparecer com a perna esquerda enfaixada com fitas e mancando na Arena Bercy, em Paris, neste domingo.

Desta vez, porém, foi só um susto. Depois de torcer a panturrilha da perna esquerda durante o aquecimento no solo, a ginasta de 27 anos competiu como se nada tivesse acontecido e somou uma sequência de notas excelentes nos aparelhos, terminando com 59,566, muito à frente de sua companheira de equipe e atual campeã olímpica Sunisa Lee.

"Foi incrível, 59,5", disse Cecile Landi, técnica da equipe norte-americana de ginástica. "Não é perfeito, então ela pode melhorar ainda... Mas simplesmente muito bom", brincou a treinadora, que minimizou a lesão da atleta. "Ela sentiu algo na panturrilha, só isso", disse.

De fato, o problema parece não incomodar Biles, que obteve a pontuação mais alta no solo e no salto. Favoritas à medalha de ouro, a equipe dos Estados Unidos encerrou sua participação na subdivisão 2 com 172,296 pontos, mais de cinco pontos à frente da Itália (166,861) após a disputa de quatro subdivisões.

"Elas estão felizes e aliviadas", disse Landi. "Primeiro dia, agora passando para as finais por equipes, finais gerais, algumas finais de eventos, espero." Assim, Biles deve voltar a competir na terça-feira, na final por equipes. As competições individuais de ginástica vão até dia 5 de agosto.