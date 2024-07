Claudia Raia fala sobre Jô Soares: 'Foram quase três anos de relacionamento intenso'

O documentário Um Beijo do Gordo, dedicado a Jô Soares, estreou na GloboPlay neste domingo, 28. Entre as personalidades entrevistadas para a produção está Claudia Raia, que namorou o apresentador por 2 anos, entre 1984 e 1986. A atriz lembra os preconceitos sofridos pelo casal na época, já que ela era 30 anos mais jovem e ele, já celebrado na TV. "Não sei dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu", disse.

A atriz pontua que aprendeu muito com Jô Soares e que o apresentador foi um dos grandes amores de sua vida. "Foram quase três anos de relacionamento intenso. Tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá para explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro", revela.

Jô conheceu Claudia Raia quando assistiu ao espetáculo que ela participava, A Chorus Line. Dias depois, ela foi abordada por uma pessoa da produção do programa Viva o Gordo - foi a estreia dela na TV. Em cena, ela contracenava com o apresentador, os dois usando colant de ginástica. "Ele veio muito fofo, vestido de Cissa, que era hilário, né? De malha, fitness, de rabo de cavalo, maravilhoso", disse a atriz.

A convivência nos bastidores fez com que eles começassem um romance, que terminou por decisão do apresentador. Ela conta que Jô Soares pensava que ela iria se apaixonar por um homem mais jovem e teria uma carreira brilhante e que, por amá-la muito, pensava ser melhor terminar. "Foi muito sofrido mesmo", diz ela.

Jô Soares morreu em 5 de agosto de 2022. Ele ficou marcado por seu trabalho na TV como humorista e também como apresentador de talk-show. Também escreveu uma série de livros e peças de teatro ao longo da vida.